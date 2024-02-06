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Ankara’daki Hacı Bayram Veli Camii’nde Camii’nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı düzenleniyor
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Eğitim

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Günay Nuh  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Ardahan

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Tüm okulların bugün tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Vali Hayrettin Çiçek de sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, bir günlük arayı kitap okuyarak geçirelim, sizleri çok seviyoruz." ifadesini kullandı.

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