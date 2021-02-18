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Eğitim

Animasyon alanındaki mesleki eğitimde sektörle iş birliğine gidildi

Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının iş birliğinde başlatılan yeni projeye göre, İstanbul ve Ankara'daki pilot okullarda sektördeki uzmanlar derslere girecek, öğrenciler sektör işletmelerinde gerçek ortamlarda beceri eğitimi alacak.

Selma Kasap   | 18.02.2021
Animasyon alanındaki mesleki eğitimde sektörle iş birliğine gidildi

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığında projenin görüşüldüğü toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ile bakanlık yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, sektörün insan kaynağı ihtiyacı ayrıntılı olarak ele alındı. Sektörün üretim kapasitesini artırmak için eğitimde atılabilecek adımların değerlendirildiği toplantıda, İstanbul ve Ankara'da belirlenecek okullarda pilot proje gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Proje kapsamında, her iki ildeki okullar için müfredat yeniden oluşturulacak, sektördeki uzmanlar derslere girecek ve öğrenciler sektör işletmelerinde gerçek ortamlarda beceri eğitimi alacak.

Ayrıca okullardaki öğretmenlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimleri de sektörler tarafından sağlanacak.


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