Euro
7.70
Dolar
7.11
BIST 100
98,578.15
Altın
1,718.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Eğitim

Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavı başarıyla tamamlandı

Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinde öğrenim gören 1 milyonu aşkın öğrenci için 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılan bahar dönemi ara sınavları başarıyla tamamlandı.

Deniz Açık   | 08.05.2020
Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavı başarıyla tamamlandı

Eskisehir

Düzenlediği basın toplantısında, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü görevinden istifa ettiğini açıklayan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitim konusunda tüm tecrübelerini sunduğunu; uzaktan eğitimi ve açıköğretim sınavlarının sorunsuz gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıköğretim Sistemi'nde 1 milyona yakın öğrencinin eğitim aldığını ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, "Bu eğitim içinde 5 milyona yakın oturumumuz bulunuyor. 18 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında açıköğretim sınavımızı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak' ilkesi çerçevesinde sınavı ve öğrenci verilerini kendi serverimizde tutarak bu işi başardık." diye konuştu.

Prof. Dr. Çomaklı, dijitalleşmede sürecinde de üniversite personelinin 5 milli yazılım gerçekleştirdiğini belirterek "Bu, bizim için gurur ve onur verici oldu. Sınavda 100 milyon civarında soru kombinasyonu oluşturduk. Sınavda 7 gün 24 saat hiçbir sorun yaşanmadan hizmet verdik. Geçen yıl fiziken sınava girme oranı yüzde 80'lerdeyken, bu yıl sınava girme oranı yüzde 95'lere ulaşmıştır. Öğrencinin sınava dahil olması ve katılması açısından başarılı bir süreç geçti. Bu sınav gösterdi ki açıköğretim sisteminde öğrenim gören öğrencilerin yüzde 95'i dijital platformda sınav olabilecek kapasitededir." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Çomaklı, sınava katılanların yüzde 55'inin bilgisayar, yüzde 45'inin ise cep telefonu ve tablet kullandığını belirlediklerini kaydetti.

Kovid-19 sürecinde yaklaşık 10 üniversitenin öğrenim yönetim sisteminin Anadolu Üniversitesi tarafından yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Çomaklı, bu sistemlerde hiçbir sorunun yaşanmadığını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 26 bin 299 kişi öldü
Çin’de 1, Singapur’da 768 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu ve 3 metre mesafe kuralı getirildi
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 6 bin 541'e yükseldi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 54 bini geçti

Benzer haberler

Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavı başarıyla tamamlandı

Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavı başarıyla tamamlandı

Eskişehir Şeker Fabrikası günlük 50 bin litre etil alkol üretiyor

Kovid-19 sürecinde sosyal medya platformlarının yaptığı yenilikler

Eskişehirspor'un Altunbaş kardeşleri evlerini spor salonuna çevirdi

Eskişehirspor'un Altunbaş kardeşleri evlerini spor salonuna çevirdi
İlahi aşkın izinde ışık saçan gönül insanı: Yunus Emre

İlahi aşkın izinde ışık saçan gönül insanı: Yunus Emre
Sokağa çıkma kısıtlamasının 4 günlük karnesinde dijital oyunlar ilk sırada

Sokağa çıkma kısıtlamasının 4 günlük karnesinde dijital oyunlar ilk sırada