Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 2 ve 3 Nisan'da yapılan 2021-2022 Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.
Eskisehir
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 129 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi ara sınav sonuçları ilan edildi.
Öğrenciler, sınav sonuçlarına "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.