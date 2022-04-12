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Eğitim

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 2 ve 3 Nisan'da yapılan 2021-2022 Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

Deniz Açık   | 12.04.2022
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Eskisehir

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 129 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi ara sınav sonuçları ilan edildi.

Öğrenciler, sınav sonuçlarına "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.

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