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Eğitim

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 8 ve 9 Ocak'ta yapılan 2021-2022 güz dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı.

Deniz Açık   | 17.01.2022
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Eskisehir

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 milyon 139 bin öğrencinin katıldığı sınavlar, Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 129 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirildi.

Öğrenciler, açıklanan sınav sonuçlarına "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.

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