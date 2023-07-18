Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt sonuçlarına, e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden ulaşılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.