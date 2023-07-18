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Eğitim

Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı.

Selma Kasap  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt sonuçlarına, e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden ulaşılabilecek.

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