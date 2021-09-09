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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Ankara-Kahramankazan Yolu Saray-Aydın-Yazıbeyli Köprülü Kavşakları Açılış Töreni”ne katılıyor.
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Eğitim

ALES'e giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 19 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı.

Fırat Taşdemir   | 09.09.2021
ALES'e giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Adaylar 19 Eylül Pazar günü yapılacak sınavda saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

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