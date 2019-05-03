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Eğitim

ALES'e 259 bin 649 aday girecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 5 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019-ALES/1) 259 bin 649 adayın gireceğini bildirdi.

Burcu Çalık   | 03.05.2019
ALES'e 259 bin 649 aday girecek

Ankara

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 Mayıs Pazar günü yapılacak 2019-ALES/1 ile ilgili bilgileri paylaştı. 

ALES'in bu sene de 3 kez uygulanacağını aktaran Aygün, "Üniversitelerde yüksek lisans, doktora yapmak isteyenler ve akademisyen olmak isteyenlerin gireceği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki pazar günü yapılacak. 81 il merkezinde ve KKTC Lefkoşa'da, 87 sınav merkezinde uygulanacak olan sınava toplam 259 bin 649 aday girecek." ifadelerini kullandı.

Sınavda adaylara 50 sayısal 50 sözel olmak üzere toplam 100 sorunun sorulacağını ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verileceğini belirten Aygün, 2019 yılında uygulanacak tüm basılı sınavlarda olduğu gibi 2019-ALES/1'de de kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için sınav yapılan illerde nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağını anımsattı.

Açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesinin ÖSYM'nin internet sitesinde yer aldığına işaret eden Aygün, adaylara saat 10.00'dan önce sınav binalarında olmaları gerektiğini hatırlattı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi.

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