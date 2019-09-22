Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST İstanbul
logo
Eğitim

ALES yapıldı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 141 bin 828 adayın başvurduğu 2019-ALES/2 tamamlandı.

Burcu Çalık   | 22.09.2019
ALES yapıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) yapıldı.

81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenlenen ALES'e 141 bin 828 aday başvuru yapmıştı.

Adaylara, 10.15'te başlayan sınavda 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.

ÖSYM takvimine göre ALES sonuçlarının 17 Ekim'de açıklanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

ALES yapıldı

ALES yapıldı

On binlerce aday lisansüstü eğitim için ALES'te ter dökecek

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Kaymakam Adaylığı Sınavı'na başvurular başladı

Kaymakam Adaylığı Sınavı'na başvurular başladı

YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ALES başvuruları başladı

ALES başvuruları başladı