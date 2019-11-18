ALES soruları erişime açıldı
Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecekler.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca dün düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/3 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'una siteden erişim sağlanabilecek.
Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.