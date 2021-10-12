Dolar
9.02
Euro
10.43
Altın
1,757.41
ETH/USDT
3,477.30
BTC/USDT
57,344.00
BIST 100
1,417.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kars’ta “Kafkas Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni”nde konuşuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Eğitim

ALES sonuçları açıklandı

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından erişebilecek.

Sefa Şahin   | 12.10.2021
ALES sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Texas’ta şirketlerin Kovid-19 aşısını zorunlu tutması yasaklandı
İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka ve hasta sayısı en düşük seviyeye geriledi
Türkiye'de 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi 'Ronapreve' adlı ilacı Kovid-19 için değerlendirmeye aldı
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 713 bin 354'e çıktı

Benzer haberler

ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

'7 soruda YKS ikinci ek yerleştirme bilgilendirmesi' yayımlandı

2021-YKS ikinci ek yerleştirme için yerleştirme puanları sonuç belgelerine yansıtıldı

2021-ALES/3 Sınavı 21 Kasım'da yapılacak

2021-ALES/3 Sınavı 21 Kasım'da yapılacak
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM, KPSS adaylarının sınav sonucu branş bazı sıralamalarını erişime açtı

ÖSYM, KPSS adaylarının sınav sonucu branş bazı sıralamalarını erişime açtı