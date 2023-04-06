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Eğitim

ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Nisan'daki 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.

Selma Kasap  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-ALES'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

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