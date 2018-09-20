ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 30 Eylül'de yapılacak ALES giriş belgeleri erişime açıldı.

anasayfa > eğitim 20.09.2018

ALES giriş belgeleri erişime açıldı

ANKARA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 30 Eylül'de yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/2) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 30 Eylül 2018'deki 2018-ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

Muhabir: Selma Kasap

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