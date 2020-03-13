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Eğitim

ALES başvuruları başladı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na başvurular bugünden itibaren 23 Mart'a kadar yapılabilecek.

Yıldız Aktaş   | 13.03.2020
ALES başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ALES'e başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

Adaylar, 3 Mayıs'ta uygulanacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2020-ALES kılavuzundan ulaşabilecek. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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