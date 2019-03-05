Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.10
Dolar
5.38
BIST 100
104,447.50
Altın
1,285.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'da Sanayi Bakanı Varank, Eskişehir'de açıklamalarda bulunuyor
logo
Eğitim

ALES başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 5 Mayıs'ta düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları, 13 Mart'a kadar yapılacak.

Burcu Çalık  | 05.03.2019
ALES başvuruları başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Mayıs'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-ALES/1 sınavına başvurular, 5-13 Mart'ta alınacak.

Sınav, 5 Mayıs'ta 81 il merkezi ve Lefkoşa'da saat 10.15'te başlayacak. Sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı sınavda adaylara 150 dakika süre tanınacak.

Sınav için geç başvuru günü 28 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-ALES kılavuzu ile aday başvuru formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem
Kuzey Kore krizinde statüko devam edecek
Pulvama’dan Balakot’a Hindistan-Pakistan gerilimi
Hanoi zirvesi sonrası Kore yarımadasının geleceği
Devrimin 40. yılında İran: Siyasal ve toplumsal dönüşümün seyri

Benzer haberler

YKS başvuruları yarın sona eriyor

YKS başvuruları yarın sona eriyor

YKS başvuruları için son 3 gün

Okul yöneticiliği sınavı örnek soruları yayımlandı

Sınav öncesi kimliğini kaybedene 'Geçici Kimlik Belgesi' verilecek

Sınav öncesi kimliğini kaybedene 'Geçici Kimlik Belgesi' verilecek
TUS ve STS'ye girecek adaylara saat uyarısı

TUS ve STS'ye girecek adaylara saat uyarısı

TUS başladı

TUS başladı