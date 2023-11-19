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Eğitim

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) tamamlandı.

Utku Şimşek  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

Ankara

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ALES için 157 bin 918 aday başvurdu.

Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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