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Eğitim

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) yapıldı.

Selma Kasap   | 02.05.2021
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı Fotoğraf: Fırat Özdemir - Anadolu Ajansı

Ankara

Sınavda adaylara, 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü.

Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Adaylar ve sınav görevlileri kısıtlamadan muaf tutuldu

ÖSYM'nin, Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, sınav öncesinde detaylı temizliği yapılan binalar dezenfekte edildi.

Adaylar ve bir refakatçileri ile sınav görevlileri, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

İsteyen adaylara maske ve dezenfektan, sınav görevlilerine ise maske, dezenfektan ve lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen aday ve görevliler, kendi maske ve siperliklerini kullanabildi.

Sınav görevlilerinin ve adayların Kovid-19 risk durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Adaylar, sınav binasına girişte ve binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.

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