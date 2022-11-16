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Eğitim

Aile Okulu Projesi kapsamında 2 ayda 525 bin kişi eğitim aldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "aile içi iletişim", "ahlaki gelişim", "bağımlılıklarla mücadele" gibi derslerin sunulduğu Aile Okulu Projesi kapsamında 2 ayda 525 bin 898 kişiye eğitim verildiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 16.11.2022
Aile Okulu Projesi kapsamında 2 ayda 525 bin kişi eğitim aldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, aile değerlerini merkeze alan 44 saatlik eğitim setinin ailelerin hizmetine sunulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, ağustosta 81 ilde başlatılan Aile Okulu Projesi'nin yoğun ilgi gördüğü kaydedildi.

"Projemizden köylerdeki ailelerimiz de yararlanabiliyor"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bakan Özer, toplumun çekirdeğini oluşturan aileyi çok boyutlu destekleyecek bir eğitim paketi hedefiyle Aile Okulu Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade etti.

Özellikle küresel saldırılara karşı aile yapısını sağlamlaştıracak bu projenin içeriğini sürekli güncellediklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Değerlerimizi merkezine alan eğitim paketinde aile içi iletişim, ahlaki gelişim, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, sağlıklı beslenme, bağımlılıklarla mücadele, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, ilk yardım, trafik bilgisi ve çevre bilinci gibi çok boyutlu ders paketleri bulunuyor. 18 Ağustos'ta Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde kurslarımızı 81 ilde eş zamanlı olarak başlattık ve projeyi de 'Aile Okulu' olarak isimlendirdik. İki ay gibi kısa sürede 525 bin 898 vatandaşımız aile okulu projesinden yararlandı."

Projeden köy yaşam merkezi üzerinden köylerdeki ailelerin de yararlanabildiğini belirten Özer, 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon veliye, 2023 yılında ise 2,5 milyon veliye bu hizmeti sunabilmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

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