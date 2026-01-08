AGS ve ÖABT sınavlarının konu dağılımları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) konu dağılımları belli oldu.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesindeki duyuruya göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 12 Temmuz'da uygulanacak AGS'nin konu dağılımları düzenlendi, ÖABT alanlarına "Özel Eğitim" alanı eklendi.
Konu dağılımlarına "osym.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı