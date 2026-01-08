Dolar
Eğitim

AGS ve ÖABT sınavlarının konu dağılımları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) konu dağılımları belli oldu.

Şeyma Güven  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
AGS ve ÖABT sınavlarının konu dağılımları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesindeki duyuruya göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 12 Temmuz'da uygulanacak AGS'nin konu dağılımları düzenlendi, ÖABT alanlarına "Özel Eğitim" alanı eklendi.

Konu dağılımlarına "osym.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

