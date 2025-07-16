AGİT'in Gazetecilik Yaz Okulu'nda AA'dan iklim ve çevre haberciliği eğitimi
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Tacikistan Ofisi tarafından, TİKA'nın katkısıyla düzenlenen Gazetecilik Yaz Okulu Programı'nda, Anadolu Ajansı (AA) Çevre Haberleri Müdürlüğü tarafından katılımcılara iklim ve çevre haberciliği eğitimi verildi.
Duşanbe
AGİT Tacikistan Ofisi tarafından seçilen 20 öğrencinin katılımıyla Hucend kentinde, 1-18 Temmuz tarihlerini kapsayan Gazetecilik Yaz Okulu Programı, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Avrupa Birliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Duşanbe Almanya Başkonsolosluğu, İngiltere Duşanbe Başkonsolosluğu ve Fransa Duşanbe Başkonsolosluğunun işbirliğiyle, AGİT koordinatörlüğünde gerçekleştiriliyor.
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Program kapsamında, "Gazeteciliğe Giriş ve Uluslararası Entegrasyon", "Yabancı Dilde Gazetecilik ve Hitabet", "Çocuk Hakları Haberciliği", "Dijital Medya", "Yapay Zeka", "Telif Hakları" gibi pek çok önemli konuda, alanında uzman kişiler tarafından eğitimler verilirken AA Çevre Haberleri Müdürlüğü muhabiri Yeter Ada Şeko "İklim ve Çevre Haberciliği", İş Dünyası Haberleri Müdürlüğü kıdemli muhabiri Sibel Morrow ise "Ekonomi Gazeteciliği" eğitimi verdi.
İklim ve çevre haberciliği eğitiminde öğrencilere bu alanın temel dinamikleri anlatılırken bir iklim gazetecisinin sahip olması gereken yetkinlikler, iklim gazeteciliğinin avantajları ve zorlukları, alanın bilimle olan sıkı bağı ve giderek artan önemi aktarıldı.
Eğitimin ikinci kısmında iklim gazeteciliği simülasyonu gerçekleştirildi. Bu bölümde öğrenciler önce gündem araştırması yapıp haber fikirleri oluşturdu, ardından gündem toplantısı yapıldı. Daha sonra seçilen haber konuları üzerinden öğrenciler 5 gruba ayrıldı ve her grup 1’er dakikalık multimedya çalışması yaptı.
Bu sayede öğrenciler, kamera önünde ve arkasında çalışarak iklim gazeteciliğini çeşitli yönleriyle ve güncel formuyla tecrübe etti.
"Program büyük bir çabanın sonucu"
AGİT Duşanbe Basın Ofisi yetkilisi Senad Kamenica, AA muhabirine, bu programın uzun yıllar süren bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktığını, bu yıl düzenlenen yaz okulunun pilot proje olduğunu ve ilerleyen yıllarda kapsamının artırılarak devam ettirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Programa iklim ve çevre haberciliği eğitimini eklemelerine ilişkin Kamenica, "Küresel ısınma ile iklim değişikliğinin etkileri bu ülkede en belirgin şekilde gözlemleniyor ve burada, inanılmaz bir hızla eriyen buzullar var, kirlilik de bir diğer önemli mesele. Üstelik genel olarak bölgede su sorunu son derece ciddi boyutlarda. Bu mesele gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Tüm bu nedenlerle iklim ve çevre haberciliği eğitimini programa dahil etmeye karar verdik." dedi.
TİKA’ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Kamenica, "TİKA'nın Tacikistan’daki ofisinin eğitime büyük önem verdiğini biliyorum. Sadece bu medya projesinde değil, eğitimle ilgili pek çok farklı projede de TİKA ile işbirliği yapıyoruz." diye konuştu.
"Uluslararası düzeyde destek TİKA koordinasyonuyla AA tarafından sağlandı"
TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal, Tacikistan’ın birçok yönden iklim değişikliğinden etkilendiğini vurguladı.
Tacikistan nüfusunun yaklaşık yüzde 70’inin 30 yaşın altında olduğu bilgisini paylaşan Ünal, "Bu kapsamda, ülkenin birçok konuyla bağlantılı olarak geleceğini ilgilendiren iklim değişikliği alanında gazetecilik eğitimi vermek öncelikle bilinçli, çözüm odaklı ve dayanıklı bir toplum inşasına yatırım yönüyle önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.
Programa uluslararası düzeyde desteğin, TİKA’nın koordinasyonuyla sadece AA tarafından sağlandığının altını çizen Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu tarz bir programla gençlerin medya kapasitesi güçlenirken sadece yerel kaynaklarla değil, uluslararası mesleki deneyimlerle desteklenmesinin genç gazeteciler için gerçek bir vizyon oluşturacağına inanıyorum. Türkiye’den gelen gazeteciler tarafından iklim haberciliği deneyimlerinin yanı sıra habercilik dili, kriz anı iletişimi ve etik yaklaşım gibi konuların da paylaşılması, gençlere sadece teknik değil, aynı zamanda sosyal konuları nasıl ele alacaklarına yönelik bir yaklaşım tarzı kazandırması yönüyle de değer katmıştır. Anadolu Ajansı gibi kurumsal ve köklü bir medya kuruluşunun temsilcileriyle, gençlerin doğrudan temas kurmasının mesleki motivasyon açısından güçlü bir deneyim olacağına inanıyorum."
Programa katılan öğrencilerden 23 yaşındaki Mahmadaliev Mahmadali Saidkhonovich ise eğitimin kendisine birçok yönden farkındalık kazandırdığını belirtti.
Saidkhonovich, "Derste pek çok yeni şey öğrendim. İklim değişikliği Tacikistan’ı birçok yönden etkiliyor. Bu noktada benim için farklı bir eğitim oldu. Aynı zamanda yapay zekayı içerik üretirken nasıl etkili kullanabileceğimizi öğrendim. Bunlar çok faydalıydı." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.