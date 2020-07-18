Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Açıköğretimde yaz okulu kayıtları 20 Temmuz'da başlayacak

Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2019-2020 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için açacağı yaz okulunun kayıt işlemleri 20-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.

Deniz Açık   | 18.07.2020
Açıköğretimde yaz okulu kayıtları 20 Temmuz'da başlayacak

Eskişehir

Anadolu Üniversitesinden (AÜ) yapılan yazılı açıklamada, yaz okulu kayıt işleminin, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşeceği bildirildi.

Kayıt işlemlerinin 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı ve 28 Temmuz Salı günü saat 23.00'te sona ereceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi kayıt otomasyonu bağlantısı yaz okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu öğretim gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz."

Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacağı vurgulanan açıklamada, yaz okulu ve öğrenci kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi kılavuzlar bağlantısından ulaşılabileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de hızlı sonuç veren Kovid-19 antikor testi geliştirildi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 142 bin 80'e yükseldi
Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı
Türkiye'den Venezuela'ya 'tıbbi yardım' desteği
İngiltere'de insanda ilk denemeleri başarılı olan Kovid-19 aşısında 'yeni aşamaya' geçildi

Benzer haberler

Açıköğretimde yaz okulu kayıtları 20 Temmuz'da başlayacak

Açıköğretimde yaz okulu kayıtları 20 Temmuz'da başlayacak

Osmanlı'nın at yetiştiricilik merkezi Mahmudiye'de atlar ilgi görüyor

Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

15 Temmuz şehidinin ailesi kahraman polisin anısını fotoğraflarıyla yaşatıyor

15 Temmuz şehidinin ailesi kahraman polisin anısını fotoğraflarıyla yaşatıyor
Uzmanından 'Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil' uyarısı

Uzmanından 'Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil' uyarısı

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı