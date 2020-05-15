Euro
7.46
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,743.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak

Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı bildirildi.

Deniz Açık   | 15.05.2020
Açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak

Eskişehir

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı bildirildi.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı kaydedildi.

Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.

Bahar dönemi ara sınavları da 18 Nisan-7 Mayıs'ta internet üzerinden yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den Kovid-19 aşı ve ilacı açıklaması
İtalya'da camiler 18 Mayıs'ta açılacak
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 529'a yükseldi
ABD Başkanı Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz
İngiltere'de erkeklerin kadınlardan daha az maske taktığı belirlendi

Benzer haberler

Açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak

Açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak

Kovid-19 döneminde bireylerin cep telefonlarıyla geçirdikleri süre büyük oranda arttı

YÖK: Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilmeyecek

Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavı başarıyla tamamlandı

Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavı başarıyla tamamlandı
Kovid-19 sürecinde sosyal medya platformlarının yaptığı yenilikler

Kovid-19 sürecinde sosyal medya platformlarının yaptığı yenilikler
YÖK'ten 'YKS'ye girecek öğrencileri sevindirecek kararlar'

YÖK'ten 'YKS'ye girecek öğrencileri sevindirecek kararlar'