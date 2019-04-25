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Eğitim

Açıköğretim ara sınav sonuçları açıklandı

AÜ Açıköğretim bahar dönemi ara sınav sonuçları belli oldu.

Deniz Açık   | 25.04.2019
Açıköğretim ara sınav sonuçları açıklandı

Eskişehir

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin, 2018-2019 öğretim yılı bahar ara dönem sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla ya da "Anadolu Mobil" uygulamasından öğrenebilecek.

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