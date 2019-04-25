Açıköğretim ara sınav sonuçları açıklandı
AÜ Açıköğretim bahar dönemi ara sınav sonuçları belli oldu.
Eskişehir
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin, 2018-2019 öğretim yılı bahar ara dönem sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla ya da "Anadolu Mobil" uygulamasından öğrenebilecek.