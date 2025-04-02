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Eğitim

"2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri" başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) verilen "2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri" başvuruları başladı.

Buğrahan Ayhan  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
"2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri" başvuruları başladı

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bireysel, kurumsal, özel alan ve özel olmak üzere 4 ana başlık altında 12 kategoride verilecek olan "2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri"nin başvuruları, bugünden itibaren 14 Nisan saat 23.59'a kadar sürecek.

Bireysel ödüller başlığı altında Fen ve Mühendislik Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Sağlık ve Spor Bilimleri ve Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere dört farklı kategoride "Yılın Doktora Tezi Ödülü" verilecek.

Bu ödüllere başvurular, bir önceki yıl içerisinde tamamlanmış doktora tezleri için doktora tezi sahibi ve tez danışmanı tarafından birlikte yapılacak. Bu ödüller ile hoca-öğrenci ortak başarısının önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Kurumsal ödüller başlığında "dijital dönüşüm ve büyük veri çalışmaları", "toplumsal sorumluluk", "uluslararası işbirliği", "üniversite-iş dünyası işbirliği" ve "yerel kalkınmaya katkı ödülü" olmak üzere 5 ayrı kategori bulunuyor. Bu ödüller için başvurular yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak.

Ödüllerle yükseköğretim kurumlarının bir önceki yılda tamamlanmış yenilikçi çalışmalarının ve iyi uygulama örneklerinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Özel alan ödülleri, "milli yenilik ödülü" ve "bilim diplomasisi ödülü" kategorilerinde verilecek. Başvurular çalışmanın sahibi öğretim elemanı tarafından yapılacak. Başvurusu yapılacak çalışmaların, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda öğretim elemanı tarafından yürütülmüş ve tamamlanmış olması gerekiyor.

Bu kategoride verilecek ödüllerle yükseköğretim ve ülke çıkarları için öncelikli görülen milli yenilik ve bilim diplomasisi alanında öğretim elemanlarının yaptığı çalışmaların teşvik edilmesi hedefleniyor.

Özel ödül ise "ilme ve talebeye hizmet ödülü" olarak yaptığı çalışmalarla eğitime ve bilime önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına verilecek. Bu ödülle ilgili herhangi bir başvuru alınmayacak.

Başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgilere "http://odul.yok.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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