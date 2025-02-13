2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/1) başvuruları başladı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-TR-YÖS/1 başvuruları, 12 Mart'a kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin "https://tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.