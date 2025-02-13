Dolar
36.10
Euro
37.66
Altın
2,913.56
ETH/USDT
2,665.30
BTC/USDT
96,161.00
BIST 100
9,900.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/1) başvuruları başladı.

Buğrahan Ayhan  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-TR-YÖS/1 başvuruları, 12 Mart'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin "https://tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de yoğun kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı andı
Emine Erdoğan, İslamabad'daki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarını ziyaret etti
DMM "Kıbrıs Gazisine randevu verilmiyor" iddiasını yalanladı
Adalet Bakanı Tunç: Hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez

Benzer haberler

Kaymakam Adaylığı Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı

Kaymakam Adaylığı Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı

2025-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı

2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları yarın başlayacak

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları yarın başlayacak
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları açıklandı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları açıklandı
Adalet Bakanı Tunç: Hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek

Adalet Bakanı Tunç: Hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet