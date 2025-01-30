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Eğitim

2024-YDUS 2. dönem sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS) 2. Dönem sonuçları açıklandı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
2024-YDUS 2. dönem sınav sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık 2024'te yapılan 2024-YDUS 2. dönem sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Ayrıca YDUS cevap kağıtlarının görüntüleri, aday yanıtları ve soruların doğru cevapları, adayların inceleyebilmeleri amacıyla erişime açıldı.

Adaylar, sınav sonuçları, cevap kağıtları ile aday cevaplarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Sınava giren adaylar, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, kağıtlarını ve doğru yanıtları görebilecek.

Adaylar 10 gün boyunca söz konusu internet sitesinden cevap kağıtlarını inceleyebilecek.

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