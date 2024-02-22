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Eğitim

2024-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
2024-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 3 Mart'ta uygulanacak 2024 MSÜ'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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