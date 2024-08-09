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Eğitim

2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) geç başvuru süresinin uzatıldığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi uzatıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle geç başvuru işlemleri 12 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Daha önce sınava başvurusunu tamamlayan adayların sınava tekrar başvuru yapmaları gerekmemektir."

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