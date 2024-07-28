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Eğitim

2024-ALES/2 yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) yapıldı.

Buğrahan Ayhan  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
2024-ALES/2 yapıldı

Ankara

Türkiye'nin tüm illerindeki 92 sınav merkezinde uygulanan sınava, 157 bin 530 aday başvuru yaptı.

Sınavda, 464 bina ve 6 bin 42 salon kullanıldı, 21 bin 654 kişi görev yaptı.

Adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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