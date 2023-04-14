Dolar
19.38
Euro
21.43
Altın
2,035.94
ETH/USDT
2,110.80
BTC/USDT
30,740.00
BIST 100
5,153.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

2023-YÖKDİL/1 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 26 Mart'ta yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) adaylarının cevap kağıtları ve soruların doğru cevapları erişime açıldı.

Utku Şimşek  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
2023-YÖKDİL/1 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, YÖKDİL'e giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarında yaptığı işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru cevapları erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökü, cevap seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevaba bakabilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenirken, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü PKK/KCK'nın "medya" yapılanmasının detayları iddianameye yansıdı
Hatay'da 1200'e yakın kişinin öldüğü sitenin yapı denetim sorumlusundan "Kusursuzum" savunması
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yerel yönetimler sözcüsü"ne dava
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı
Nisan ayı "Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı

Benzer haberler

2023-YÖKDİL/1 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

2023-YÖKDİL/1 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

ÖSYM, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 9 Nisan'da yapılacak

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 9 Nisan'da yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet