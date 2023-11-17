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Eğitim

2023-ALES/3 pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Kasım Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/3) 157 bin 918 aday başvurdu.

Utku Şimşek  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
2023-ALES/3 pazar günü yapılacak

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek ALES için 465 bina ve 6 bin 137 salon kullanılacak. Sınavda, emniyet personeli dahil olmak üzere 21 bin 953 kişi görev yapacak.

Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesine uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

"Üç ALES'e yaklaşık 500 bin aday katılmış olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

"Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının üçüncüsünü bu hafta sonu gerçekleştireceğiz. Üç ALES'e toplamda yaklaşık 500 bin aday katılmış olacak. Ayrıca bu sınavlarda yaklaşık 70 bin kişi görev yapmış olacak. Sınav uygulamasında emeği geçen görevlilere teşekkür ediyor, sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum."

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