2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 29 Ağustos'ta düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2021-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.
29 Ağustos'taki sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.