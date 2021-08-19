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Eğitim

2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 29 Ağustos'ta düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2021-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı.

Merve Yıldızalp   | 19.08.2021
2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

29 Ağustos'taki sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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