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Eğitim

2021 YKS başvuruları için son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularının bugün sona ereceğini hatırlattı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 02.03.2021
2021 YKS başvuruları için son gün

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, 2021-YKS için başvuruların internet aracılığıyla bugün saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.


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