2021 YKS başvuruları için son gün
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularının bugün sona ereceğini hatırlattı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, 2021-YKS için başvuruların internet aracılığıyla bugün saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.
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