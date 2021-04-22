2021-MSÜ sonuçları açıklandı
ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-MSÜ'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
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