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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkında araçlar sürüklendi.
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Eğitim

2021 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Sefa Şahin   | 11.08.2021
2021 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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