Euro
9.33
Dolar
7.65
BIST 100
1,424.21
Altın
1,876.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

2020-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

ÖSYM, 22 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

Selma Kasap   | 24.12.2020
2020-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Kasım 2020'de gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Engelli bir oğlum var, ona bulaşsa vicdan azabı duyacaktım'
Acil Tıp Uzmanı Sağlam: Bu hastalık büyük acılara neden olabiliyor
Kovid-19'u yenen Yılmaz: Bıçakla beni biçiyorlarmış gibi ağır bir süreç yaşadım
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 79 milyon 57 bini geçti
Brezilya Kovid-19 mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi

Benzer haberler

2020-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

2020-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

EKPSS sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanması planlanıyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün 2021'deki sınavlar için yeni hedefleri açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün 2021'deki sınavlar için yeni hedefleri açıkladı