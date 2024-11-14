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Eğitim

20 bin öğretmen için tercih süreci başladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen için tercih sürecinin 16.30 itibarıyla başladığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz, Buğrahan Ayhan  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
20 bin öğretmen için tercih süreci başladı

Ankara

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin açıklamada bulundu.

Sürecin öğretmen adayları ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Tekin, "20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecektir." ifadelerini kullandı.

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