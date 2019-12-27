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Zlatan Ibrahimovic yeniden Milan'da

İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'a transfer oldu.

Barış Seçkin   | 27.12.2019
Zlatan Ibrahimovic yeniden Milan'da

Roma

Milan Kulübünün sosyal medya hesaplarından, "IZ Coming" (IZ Geliyor) başlığıyla yapılan paylaşımların ardından, Ibrahimovic'in transferi resmen ilan edildi.

"Milan, Zlatan Ibrahimovic'in yeniden kulübümüze imza attığını açıklamaktan memnuniyet duyar." ifadeleri kullanılan açıklamada, oyuncuyla 6 aylık bir sözleşme yapıldığı, sezon sonunda mukaveleyi 1 yıl daha uzatma opsiyonunun bulunduğu aktarıldı.

38 yaşındaki golcünün, Milan forması giydiği 2010-11 ile 2011-2012 sezonlarında 85 maça çıkıp, 56 gol attığı, kulübün 18. Serie A şampiyonluğu ile İtalya Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynadığı vurgulandı.

Kulüp açıklamasında Ibrahimovic'in, "Çok saygı duyduğum bir kulübe ve sevdiğim Milano şehrine geri dönüyorum. Takım arkadaşlarımla bu sezonki gidişatı değiştirmek için birlikte savaşacağım. Bunun olması için elimden geleni yapacağım." sözlerine yer verildi.

Ibrahimovic, kısa süre önce ABD'nin Los Angeles Galaxy takımındaki kontratını uzatmayacağını belirtip, Milan'a dönüş sinyali vermişti.


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