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Wimbledon'da tek kadınların ilk yarı finalisti Karolina Pliskova

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar yarı finaline yükselen ilk tenisçi, Çek Karolina Pliskova oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 06.07.2021
Wimbledon'da tek kadınların ilk yarı finalisti Karolina Pliskova

Ankara

İngiltere'nin başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın 8. günü, sabah seansı maçlarıyla başladı.

Tek kadınlar çeyrek final karşılaşmasında 8 numaralı seri başı Pliskova, İsviçreli Viktorija Golubic'i 6-2'lik setlerle zorlanmadan 2-0 mağlup ederek turnuvada son dört tenisçi arasına adını yazdırdı.

Turnuvada ilk kez yarı finale kalan Pliskova, Belaruslu Aryna Sabalenka ile Tunuslu Ons Jabeur arasındaki mücadelenin kazananıyla bu turda karşılaşacak.

Ertelenen maçı Hurkacz kazandı

Wimbledon'da dün şiddetli yağış nedeniyle yarıda bırakılarak bugüne ertelenen tek erkekler dördüncü tur mücadelesi tamamlandı.

Turnuvanın 2 numaralı seri başı tenisçisi Rus Daniil Medvedev'in, 14 numaralı seri başı Polonyalı Hubert Hurkacz karşında 2-1 (6-2, 6-7, 6-3, 3-4) önde olduğu sırada yarıda kesilen mücadelenin dördüncü setini 6-3 önde kapatan Hurkacz, skoru 2-2'ye getirerek mücadeleyi final setine taşıdı. Oyunun son setini de 6-3 kazanan Hurkacz, önemli bir sürprize imza atarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline çıkan 24 yaşındaki tenisçi, turnuvada 8 şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki İsviçreli Roger Federer ile bu turda karşılaşacak.


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