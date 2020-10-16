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Wimbledon gelecek sezon yapılacak

Bu sezon iptal edilen tek grand slam tenis turnuvası olan Wimbledon'ın gelecek yıl için yol haritası belirlendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 16.10.2020
Wimbledon gelecek sezon yapılacak

Ankara

Organizasyonun açıklamasında, gelecek sezon turnuvanın her koşulda yapılmasının planlandığı ve masaya yatırılan üç seçenekten birisi üzerinde karar verileceği belirtildi.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermemesi halinde gelecek yıl yaz aylarındaki yayılım hızı, turnuvanın geleceğine ilişkin kararda etkili olacak.

Tribünlerin tamamen açılması, seyirci sayısında kısıtlamaya gidilmesi veya seyircisiz oynanması seçeneklerinden birisiyle gelecek sezon yola devam edilecek.

Salgın nedeniyle bu sezonki grand slam turnuvalarından Wimbledon iptal edilirken, Fransa Açık ise ertelemeli olarak oynanmıştı.


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