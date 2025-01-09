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West Ham United'da Graham Potter dönemi

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da Julen Lopetegui'den boşalan teknik direktörlük görevine Graham Potter getirildi.

Mutlu Demirtaştan  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
West Ham United'da Graham Potter dönemi

İstanbul

West Ham United Kulübü, 49 yaşındaki İngiliz çalıştırıcıyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Potter, kariyerinde Östersunds, Swansea City, Brighton ve son olarak 2022-2023 sezonunda Chelsea'de görev yaptı.

Premier Lig'de 20 haftada 23 puan toplayan West Ham United, 14. sırada yer aldı.

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