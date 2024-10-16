Dolar
34.17
Euro
37.13
Altın
2,675.10
ETH/USDT
2,622.50
BTC/USDT
67,856.00
BIST 100
8,956.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - İstanbul Başakşehir'de 10 katlı binanın çatısında çıkan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Victor Osimhen, Galatasaray'a geldiği için mutlu

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübe gelmekle doğru bir karar verdiğini, İstanbul'da ailesiyle mutlu olduğunu söyledi.

Bozhan Memiş  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Victor Osimhen, Galatasaray'a geldiği için mutlu Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a gelmesinin kendisinin için ayrıcalık olduğunu belirtti.

Sarı-kırmızılı formayı daha önce giyen isimlerden Didier Drogba'nın kendisinin kahramanlarından birisi olduğunu vurgulayan Osimhen, "Drogba da burada oynamıştı. Daha çok keyif olacağım başka bir yer olacağına inanmıyorum. Galatasaray taraftarlarının da beni nasıl karşıladıklarını hatırladıkça teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, hocamız, teknik ekibimiz, takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Çok büyük bir kulüpte olduğumu hissettim ve ben de bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Transfer süreciyle ilgili soruyu da yanıtlayan golcü futbolcu, şöyle konuştu:

"Transferim için ilk konuşmalar geçtiği zaman, ben kulübümde memnun değildim, 3-4 ay sonra ayrılıp başka yerlere gitmeyi düşünüyordum. Bununla ilgili isteklerim de henüz gerçekleşmemişti. O sırada hocamızla konuştum ve beni gayet güzel ikna etti. Baba olarak, hoca olarak ve insan olarak söyledikleri beni derinden etkiledi. Galatasaray'ın ne kadar kaliteli ve büyük hedefleri olan bir ekip olduğunu biliyordum. Bu oyuncularla birlikte oynamak ve burada başarılara imza atmak benim için ikna ediciydi. Kolayca ikna olduğumu düşünüyorum. Buraya gelince kulübün ve taraftarların ne kadar büyük olduğunu gördüm. Bence doğru bir karardı. İstanbul'da ailemle ve kızımla çok mutluyuz. Takım için elimden gelen her şeyi yapacağım ve önemli başarılara da imza atacağımıza inanıyorum."

"Kendimi hiçbir zaman takımın önüne koymam"

Süper Lig'de Edin Dzeko, Ciro Immobile, Mauro Icardi gibi önemli golcülerin arasında gol krallığı hedefinin olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Victor Osimhen, şunları söyledi:

"Ligde bence çok iyi golcüler var. Ben de iyi golcülerdenim diye düşünüyorum. Ama kendimi hiçbir zaman takımın önüne koymam, buraya gelirken de takıma destek olmak için geldim, takımın başarısı önemli. Icardi de futbola getirdiğiyle, Galatasaray'da yaptıklarıyla çok büyük bir futbolcu ve büyük bir golcü. Sahada da beraber ne kadar iyi oynadığımızı gösterdik. Gol krallığı önceliğim değil, en önemlisi takımdır. Gollerimle, asistlerimle, hücumda ve savunmada takıma yardımcı olmam gerekiyor. Goller önemli tabii ki gol atarak maç kazanıyoruz fakat gol krallığından ziyade takımın başarısı benim için birinci öncelik."

Son olarak Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık hakkında konuşan Nijeryalı futbolcu, "Kasımpaşa maçının ilk yarısında önlem amacıyla çıkmıştım oyundan. Kulüp doktorumuz da çok yardımcı oldu, sürekli yanımda durdu. Takımla birlikte çalışmalara bugün başlayacağım. Yarından itibaren takıma entegre olurum diye tahmin ediyorum. Hafta sonundaki maçta hocanın alacağı karar göre takımda olacağım. Ben dört gözle takıma katılmayı bekliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da okullar yarın da tatil edildi
"Suriye sınırından Türkiye'ye yönelik saldırı gerçekleştiği" iddiası yalanlandı
Başakşehir'de 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadın odaklı çalışmalar yürüten STK temsilcileriyle buluştu

Benzer haberler

Victor Osimhen, Galatasaray'a geldiği için mutlu

Victor Osimhen, Galatasaray'a geldiği için mutlu

Hacıosmanoğlu, Özbek ve Arat açılışta bir araya geldi

Şanlıurfalı engelli basketbolcular lige iyi başlamak istiyor

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edildi

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edildi
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimizi final olarak koyduk

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimizi final olarak koyduk
Galatasaray Kulübünün mali kongresi başladı

Galatasaray Kulübünün mali kongresi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet