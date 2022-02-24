Dolar
14.09
Euro
15.70
Altın
1,919.94
ETH/USDT
2,450.40
BTC/USDT
35,921.00
BIST 100
1,851.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev'den yayındayız İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'da yaşananlara UEFA'dan tepki

UEFA, Ukrayna ile Rusya arasında yaşananlara yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Yunus Kaymaz   | 24.02.2022
Ukrayna'da yaşananlara UEFA'dan tepki Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamada, uluslararası toplumun Avrupa'daki güvenlik durumuna ilişkin endişesinin paylaşıldığı belirtilerek, "Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ukrayna'daki futbol topluluğuyla dayanışmamızda kararlıyız ve Ukrayna halkına elimizi uzatmaya hazırız." ifadeleri kullanıldı.

UEFA'nın olimpik ruha uygun, barış ve insan haklarına saygı gibi Avrupa'nın ortak değerleri çerçevesinde futbolu geliştirmek için çalıştığının vurgulandığı açıklamada, UEFA İcra Kurulunun yarın olağanüstü toplanacağı ve alınan kararların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

UEFA, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan durumun değerlendirilmesi amacıyla yarın TSİ 12.00'de, İcra Kurulunun olağanüstü toplanacağı bilgisini paylaşmıştı.

Yarınki toplantıda, 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yerinin değiştirilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 942 bine yaklaştı
Çocuklarını Kovid-19 nedeniyle kaybeden aile aşı çağrısı yaptı
Kovid-19'a yakalanan 19 günlük bebek yaşam mücadelesi veriyor

Benzer haberler

İngiltere Savunma Bakanlığı: Belarus'taki Rus kuvvetleri Kiev'e ilerliyor

İngiltere Savunma Bakanlığı: Belarus'taki Rus kuvvetleri Kiev'e ilerliyor

Putin: Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu

Pentagon: Ukrayna'ya 75 Rus uçağı girdi,100 füze fırlatıldı, 10 hava üssü vuruldu

Rusya ve Ukrayna çevresindeki limanlara uğrayacak Türk gemilerinin kod güvenlik seviyesine güncelleme

Rusya ve Ukrayna çevresindeki limanlara uğrayacak Türk gemilerinin kod güvenlik seviyesine güncelleme
AB liderleri Rusya'ya ilave yaptırımları görüşecek

AB liderleri Rusya'ya ilave yaptırımları görüşecek
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına uluslararası tepkiler sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına uluslararası tepkiler sürüyor