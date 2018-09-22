UEFA'dan Türk hakemlere görev

İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Neslihan Muratdağı ile yardımcı hakemlerden Betül Nur Yılmaz'ın, yarın Estonya'nın Talllinn kentinde başlayacak karşılaşmalarda düdük çalacağı bildirildi.
Yarınki Avusturya-Estonya müsabakasında dördüncü hakem olarak görevlendirilen Neslihan Muratdağı, 26 Eylül Çarşamba günü oynanacak Avusturya-Slovenya ve 29 Eylül Cumartesi günü yapılacak Belarus-Avusturya maçlarını yönetecek.
Betül Nur Yılmaz ise yardımcı hakem olarak karşılaşmalarda görev yapacak.
Muhabir: Ercan Doğan