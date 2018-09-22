UEFA'dan Türk hakemlere görev

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Neslihan Muratdağı ile yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz, Kadınlar 17 Yaş Altı UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 8. Grup maçlarında görev alacak.

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Neslihan Muratdağı ile yardımcı hakemlerden Betül Nur Yılmaz'ın, yarın Estonya'nın Talllinn kentinde başlayacak karşılaşmalarda düdük çalacağı bildirildi.

Yarınki Avusturya-Estonya müsabakasında dördüncü hakem olarak görevlendirilen Neslihan Muratdağı, 26 Eylül Çarşamba günü oynanacak Avusturya-Slovenya ve 29 Eylül Cumartesi günü yapılacak Belarus-Avusturya maçlarını yönetecek.

Betül Nur Yılmaz ise yardımcı hakem olarak karşılaşmalarda görev yapacak.

Muhabir: Ercan Doğan