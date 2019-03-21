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UEFA'dan Ronaldo'ya para cezası

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçındaki gol sevinci nedeniyle Juventus'un Portekizli futbolcusu Ronaldo'ya 20 bin avro para cezası verdiğini duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 21.03.2019
UEFA'dan Ronaldo'ya para cezası

Ankara

UEFA, Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçındaki gol sevinci nedeniyle Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya para cezası verdi. 

UEFA'dan yapılan açıklamada, Juventus'un konuk ettiği Atletico Madrid'i 3-0 yendiği son 16 turu rövanş maçındaki gol sevinci sırasında "uygunsuz davranışta bulunduğu" gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması açılan Portekizli oyuncuya 20 bin avro para cezası verildiği belirtildi.

İki takım arasındaki ilk maç sırasında, aynı gerekçeyle Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'ye de 20 bin avro para cezası verilmişti.

Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 12 Mart'ta ağırladığı Atletico Madrid'i Ronaldo'nun attığı 3 golle 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

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