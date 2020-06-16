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UEFA'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

UEFA, Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Yunus Kaymaz   | 16.06.2020
UEFA'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

İstanbul

UEFA, Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta bacağı kırılan Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Uruguaylı kalecinin kurtarışlarından oluşan yaklaşık 1 dakikalık görsele yer verilirken, 34 yaşındaki file bekçisinin en kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

Karşılaşmanın 15. dakikasında, Çaykur Rizesporlu Milan Skoda ile çarpışan Muslera'nın tibia ve fibula kemiklerinde kırık oluşmuştu.

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