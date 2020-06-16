UEFA'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
UEFA, Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
İstanbul
UEFA, Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta bacağı kırılan Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
💛❤️ Get well soon, @1_Muslera_25 👍#UCL | @GalatasaraySK pic.twitter.com/nOYErIJeGC— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 16, 2020
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Uruguaylı kalecinin kurtarışlarından oluşan yaklaşık 1 dakikalık görsele yer verilirken, 34 yaşındaki file bekçisinin en kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulunuldu.
Karşılaşmanın 15. dakikasında, Çaykur Rizesporlu Milan Skoda ile çarpışan Muslera'nın tibia ve fibula kemiklerinde kırık oluşmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.