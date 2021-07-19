UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Kazakistan'ın Kairat ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.
İstanbul
Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Almatı Ortalyk Stadı'nda 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 17.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.