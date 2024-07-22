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Dünyadan Spor

UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın Andorra'nın Santa Coloma ile Danimarka'nın Midtjylland takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Hilmi Sever  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Andorra'nın La Vella şehrinde Estadi Nacional Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak.

Müsabakada Ümit Öztürk dördüncü hakem, Hakan Ceylan VAR ve Koray Gençerler AVAR olarak görevlendirildi.

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