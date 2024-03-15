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UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman yasağı

UEFA, Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye bilet satışından men ve para cezası verdi.

Abdulkadir Karakaya  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman yasağı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

İstanbul

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemler ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçeleriyle sarı-lacivertli kulübe ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Fenerbahçe'ye sonraki 3 deplasman maçı için taraftarlarına bilet satmaktan men ve 80 bin avro para cezası verildi.

Sarı-lacivertli kulübün, taraftarların stadyumda neden olduğu zararın giderilmesi için 30 gün içinde Union Saint-Gilloise ile temasa geçmesi gerektiği belirtildi.

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