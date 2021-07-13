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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2020

UEFA'dan EURO 2020 finaline soruşturma

UEFA, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ermesinin ardından İtalya'nın penaltılar sonucu İngiltere'yi 3-2 yenerek kupaya uzandığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finaline ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 13.07.2021
UEFA'dan EURO 2020 finaline soruşturma

Ankara

Yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkentindeki Wembley Stadı'nda 11 Temmuz'da oynanan final maçına ilişkin başlatılan soruşturmada, İngiltere Futbol Federasyonu, dört konu başlığında incelenecek.

İngiltere, maç oynandığı sırada taraftarların izinsiz sahaya girmesi, tribünlerden sahaya yabancı madde atılması, milli marşlar sırasında tribünde yaşanan olaylar ve taraftarların tribünlerde yanıcı madde kullanması gerekçeleriyle soruşturmaya tabi tutulacak.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun görevlendirdiği bir müfettiş ise taraftarların stat içi ve dışında yol açtığı taşkınlıklara ilişkin ayrı bir disiplin soruşturması yürütecek.

Final maçı öncesi Wembley Stadı çevresi ve şehir merkezindeki Leicester Square'de taraftarlar ile polis arasında arbede yaşanmış ve taşkınlık yapan bazı İngiliz taraftarlar, gözaltına alınmıştı. Wembley Stadı'nın girişinde ise çok sayıda taraftar, güvenlik bölgesini aşarak stada girmeye çalışmış ve güvenlik görevlileriyle bir kez daha karşı karşıya gelmişlerdi.

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